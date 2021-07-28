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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы рассылают сообщение о "дезинфекции с самолетов"

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Казахстанцы рассылают сообщение о "дезинфекции с самолетов"
Иллюстративное фото
В социальных сетях казахстанцы активно рассылают сообщение о том, что в стране с 28 июля по 4 августа прогнозируется вспышка COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как утверждает автор, в связи с этим над городами будут проводить дезинфекцию с самолетов.

Эту информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

- Эта информация не соответствует действительности. Распылять дезинфицирующие вещества с авиатранспорта также не планируется, - сообщил Stopfake.kz официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

На сегодняшний день в стране выявлено 542 703 заболевших КВИ. Из них 6797 случаев зарегистрированы 26 июля 2021 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 17:46
И без самолётов травят успешно , одни тока продукты чего стоят , антисанитария на производстве питания , качество и тд . А тут прям с самолётов applause

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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  • chrome
  • Око
  • sergei 66
 Expert (Посетители) Сегодня, 17:01
вот ведь безмозглым жить не скучно! то вирусы на них с самолётов распыляют, то дезинфецирующие вещества...）
 
 

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