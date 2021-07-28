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Завод по производству вакцины QazVac запустили в Казахстане

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Завод по производству вакцины QazVac запустили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В Жамбылской области запустили завод по производству вакцины QazVac. Как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, завод уже выпустил 600 тысяч доз, которые находятся на этапе проверки на безопасность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день 100 тысяч доз (QazVac) развозятся по регионам Казахстана, в часть регионов уже привезли. Параллельно выпущены еще 600 тысяч доз, которые сейчас находятся на этапе проверки на безопасность. В августе они также поступят в наши регионы Казахстана", - сообщил Цой на онлайн-брифинге СЦК.

Он также прокомментировал решение об отправке 25 тысяч доз QazVac в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи.

"По оказанию гуманитарной помощи республике Кыргызстан было обращение на руководство страны с просьбой о поддержке. И Казахстан как страна, получающая гуманитарную помощь, так и оказывающая данную помощь, она оказала содействие нашей соседней братской республике. Поэтому это достижение Казахстана, что наша вакцина используется, в том числе, и в других странах", - добавил он.

По словам министра, запрос на вакцину QazVac был намного больше, данный объем казахстанской вакцины удалось предоставить благодаря запуску производственной площадки в Жамбылской области.

"Ту возможность, которую мы дали, связана с тем, что мы запустили свою производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас вышли уже на определенные производственные мощности. То есть 600 тысяч доз дополнительно уже произведены и находятся у нас на складах. Поэтому эта работа ведется и в гуманитарном поле Казахстан всегда был таким активным участником", - сообщил Алексей Цой.

Отечественную вакцину от коронавируса QazVac выпускает биофармацевтический завод в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Его планировали построить более 10 лет назад. В ускоренном порядке биофармацевтический завод начали строить в июне прошлого года. Что из этого вышло и как выглядит самый долгожданный завод внутри - смотрите в видео Tengri TV.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 18:10
GOAT,
Алчность побеждает все преграды, мир катится в безду... Где тот метеорит во вселенной...
 
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  • diger
 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:53
Главный вопрос: Кому принадлежит этот завод?
Кто будет бабки с него отгребать лопатой?
 
 

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