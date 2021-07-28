Будут ли вводить Ashyq в школах и детсадах Казахстана

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, планируют ли вводить Ashyq в школах, детских садах и вузах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По ее словам, решения по этому вопросу еще нет.
"Сегодня мы предполагаем, прорабатываем вопрос, что дети с сентября начнут обучаться офлайн. Конечно, количество детей, которые обучаются сегодня в школах, - это достаточно большое количество, больше трех миллионов детей. Мы разделяем ваши опасения, что дети могут инфекцию как принести, так и унести из школы. Поэтому вопрос по обязательному включению в Ashyq школ, дошкольных организаций, вузов на сегодня рассматривается", - сказала Есмагамбетова.
Глава Комитета санэпидконтроля рассказала, что учителя, не имеющие противопоказаний, должны быть вакцинированы.
"Мы сегодня предъявляем обязательные требования для учителей. То есть это все, кто подлежит вакцинации, у кого нет противопоказаний. Для того чтобы работать в офлайн-режиме, они должны быть вакцинированы. Это безопасность детей", - рассказала она.
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