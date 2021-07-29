Кому опасно есть дыню, рассказала врач

Врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила диагнозы, при которых опасно есть дыню, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Дыня - сложный для переваривания продукт, несмотря на свою невысокую калорийность: около 35 килокалорий на 100 граммов продукта. Не следует есть дыню натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами, это может вызвать газообразование или диарею. Лучший вариант - подождать час после еды", - сказала Ольга Кораблева.
По ее словам, если присутствуют такие диагнозы, как обострение гастрита, острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы), холецистит (воспаление желчного пузыря), язвенная болезнь, то дыни лучше избегать.
"Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы", - предупредила диетолог.
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