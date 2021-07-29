Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России

Жительница России незаконно получала пенсионные выплаты в Казахстане на протяжении 14 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.
Дело по иску местного департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции о взыскании полученных пенсионных рассмотрели в Узункольском районном суде 23 июля.
Ответчик получила паспорт гражданки России, но в компетентные органы с заявлением о выходе из гражданства Казахстана не обращалась.
"Гражданка В. являлась получателем страховой пенсии по возрасту в России с 1998 года, в последующем, в 2006 году, она обратилась в Государственный центр по выплате пенсий в Казахстане с заявлением о назначении ей пенсии по возрасту, предъявив удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, при этом скрыв факт наличия гражданства Российской Федерации.
В связи с выявлением факта одновременного получения пенсии ответчиком В. в Республике Казахстан и в Российской Федерации решением департамента от 1 июля 2020 года выплата пенсии последней была приостановлена", - говорится в сообщении суда.
1 июля 2021 года миграционная служба привлекла женщину к административной ответственности за использование паспорта и удостоверения личности Казахстана.
"За период с 28 июня 2006 года по 30 апреля 2020 года В. получены пенсионные выплаты в размере 9 миллионов 401 тысячи 727 тенге, что считается незаконным.
Исковое заявление РГУ "Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения по Костанайской области" судом удовлетворено, с гражданки В. в доход республиканского бюджета взыскана сумма незаконно полученных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты в размере 9 401 727 тенге", - добавили в суде.
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