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Помогайки просят 5 тысяч тенге за регистрацию в Ashyq

Просмотров:461 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Помогайки просят 5 тысяч тенге за регистрацию в Ashyq
Иллюстративное фото
Казахстанцы рассылают в WhatsApp сообщения о платной помощи для регистрации бизнеса в системе Ashyq. В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" сообщили, что рассылка создана людьми, которые хотят заработать деньги на людях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В распространяемом сообщении предлагаются заплатить 5 тысяч тенге регистрацию организаций и заведений в Ashyq и предоставление специального QR-кода.

Помогайки просят 5 тысяч тенге за регистрацию в Ashyq


Прокомментировал рассылку заместитель директора палаты предпринимателей Нур-Султана по правовым вопросам Куанышбек Мукаш.

"Да, мы видели, что в WhatsApp ходит рассылка, в Instagram появились объявления, где-то три-четыре номера, которые предоставляют услуги для вхождение в проект Ashyq. Лично я сам с утра созванивался с ними, объяснил, что люди неправильно понимают объявления.

Понятно, что они предоставляют только услуги, то есть оформление документов, заявки. Это те люди, которые хорошо знают портал InfoKazakhstan.kz и умеют им пользоваться.

Для тех, кто не умеет, решили на них заработать деньги. Я им разъяснил, чтобы они поменяли свое объявление и написали, что это лишь они берут деньги за услугу. За саму регистрацию в Ashyq и получение QR-кода деньги не взимаются. Вроде бы наши претензии приняли и обещали исправить", - сказал Куанышбек Мукаш.

Он отметил, что зарегистрировать организацию в Ashyq просто, главное условие - наличие у предпринимателя электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Важно помнить, что ЭЦП крайне не рекомендуется передавать другим лицам.


Источник: tengrinews.kz
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