Помогайки просят 5 тысяч тенге за регистрацию в Ashyq

Казахстанцы рассылают в WhatsApp сообщения о платной помощи для регистрации бизнеса в системе Ashyq. В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" сообщили, что рассылка создана людьми, которые хотят заработать деньги на людях, передает корреспондент Tengrinews.kz.В распространяемом сообщении предлагаются заплатить 5 тысяч тенге регистрацию организаций и заведений в Ashyq и предоставление специального QR-кода.Прокомментировал рассылку заместитель директора палаты предпринимателей Нур-Султана по правовым вопросам Куанышбек Мукаш."Да, мы видели, что в WhatsApp ходит рассылка, в Instagram появились объявления, где-то три-четыре номера, которые предоставляют услуги для вхождение в проект Ashyq. Лично я сам с утра созванивался с ними, объяснил, что люди неправильно понимают объявления.Понятно, что они предоставляют только услуги, то есть оформление документов, заявки. Это те люди, которые хорошо знают портал InfoKazakhstan.kz и умеют им пользоваться.Для тех, кто не умеет, решили на них заработать деньги. Я им разъяснил, чтобы они поменяли свое объявление и написали, что это лишь они берут деньги за услугу. За саму регистрацию в Ashyq и получение QR-кода деньги не взимаются. Вроде бы наши претензии приняли и обещали исправить", - сказал Куанышбек Мукаш.Он отметил, что зарегистрировать организацию в Ashyq просто, главное условие - наличие у предпринимателя электронной цифровой подписи (ЭЦП).Важно помнить, что ЭЦП крайне не рекомендуется передавать другим лицам.