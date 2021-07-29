Водители скорой помощи взбунтовались в Алматы. Они требуют обнулить дорожные штрафы, добиваются послабления по ограничениям скоростного режима, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Большинство водителей не хотят называть своих имен. Но говорят, что ситуация у всех практически одинаковая. По словам одного из работников, ему сделали выговор за превышение скорости. Нарушение было зафиксировано внутренней системой GPS.



"Дорожная полиция не присылает штрафов, но по внутренней системе я якобы нарушил. Тогда на что мы скорая помощь, если мы не можем быстро помочь людям? В тот день был ребенок с глубокой раной. Ему требовалась срочная госпитализация. Но на второй день после 24-часового рабочего меня вызвали на дисциплинарную комиссию", - высказался он.



Кроме того, водители потребовали оплачивать 50 процентов за смены, которые они не могут отработать по причине поломки машин.



В Управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что руководством неоднократно проводились собрания с коллективом Службы скорой медицинской помощи, на которых была дана возможность высказаться сотрудникам, а руководству ССМП обосновать свою позицию и разъяснить, почему требования водителей являются незаконными.



"Правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Республики Казахстан. Преимущества для спецавтотранспорта предусмотрены в случае выполнения неотложного служебного задания. В случае с бригадами скорой медицинской помощи - это движение на вызов по 1 и 2 категориям срочности и при транспортировке пациента в стационар при состоянии, угрожающем жизни пациента, но в рамках ПДД. Однако не всегда отступление водителями от ПДД и допущенные ими нарушения можно оправдать крайней необходимостью. Так, за 2021 год, ввиду несоблюдения скоростного режима и правил ПДД, было зарегистрировано 15 ДТП по вине водителей ССМП, среди которых имеют место и ДТП со смертельным исходом, а также причинение вреда здоровью детей на пешеходных переходах. Так, в январе этого года погибла беременная в результаты травмы шейного отдела позвоночника при аварии машины скорой помощи, в которой находилась данная больная. Также две недели назад погиб пешеход после наезда на него машины скорой медицинской помощи", - разъяснили в УОЗ.



Там также добавили, что требуемые водителями послабления могут способствовать увеличению числа нарушений ПДД и понизят их ответственность за подобные деяния.



"Также следует отметить, что утвержденные постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года № 1196 Правила дорожного движения согласно иерархии нормативных актов, установленной в статье 11 Закона "О нормативных актах", имеют большую юридическую силу, чем приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020, на который ссылаются водители в обоснование своего недовольства. Более того, названный приказ не предоставляет водителям службы скорой помощи право нарушать ПДД, в частности, превышать установленный скоростной режим в населенных пунктах не более 90 километров в час", - добавили в акимате Алматы.



В управлении также дали пояснения касательно требования водителей сменить бригадира, не владеющего казахским языком.



"Касательно требования сменить бригадира. Действительно, казахский язык является государственным языком Республики Казахстан. Однако в силу статьи 5 Закона "О языках в Республике Казахстан" в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом согласно статье 7 названного закона не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку. Следует отметить, что должность бригадира подстанции не является выборной. Согласно Уставу предприятия назначение заведующего подстанции является прерогативой первого руководителя, который оценивает в первую очередь профессиональные качества претендента и его организаторские способности", - сообщили в УОЗ Алматы.



В управлении также объяснили, что оплата за ремонтные часты не предусмотрена. Для продолжения работы при поломке автомобиля водители могут использовать резервный транспорт.



"Согласно внутренним нормативным актам ССМП закуп запасных частей за счет средств водителей, как и ремонт автотранспортного средства, силами водительского состава запрещен. Ремонтные работы проводятся строго на территории авторемонтных мастерских скорой помощи при участии водителя, за которым закреплен автомобиль", - заключили в Управлении общественного здоровья акимата Алматы.