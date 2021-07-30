Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 1555, в городе Алматы – 1680, в городе Шымкенте – 452, в Акмолинской области – 272, в Актюбинской области – 302, в Алматинской области – 270, в Атырауской области – 422, в ВКО – 261, в Жамбылской области – 215, в ЗКО – 189, в Карагандинской области – 931, в Костанайской области – 231, в Кызылординской области – 220, в Мангистауской области – 230, в Павлодарской области – 275, в СКО – 152, в Туркестанской области – 121.
Всего в стране подтверждено 564 885 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 2003, в городе Алматы - 825, в городе Шымкенте - 241, в Акмолинской области - 175, в Актюбинской области - 110, в Алматинской области - 106, в Атырауской области - 224, в ВКО - 65, в Жамбылской области - 50, в ЗКО - 206, в Карагандинской области - 218, в Костанайской области - 198, в Кызылординской области – 72, в Мангыстауской области - 199, в Павлодарской области - 90, в СКО - 147, в Туркестанской области - 131.
Всего в стране выздоровело 467 972 человека от COVID-19.
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