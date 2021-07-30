Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1555,

в городе Алматы – 1680,

в городе Шымкенте – 452,

в Акмолинской области – 272,

в Актюбинской области – 302,

в Алматинской области – 270,

в Атырауской области – 422,

в ВКО – 261,

в Жамбылской области – 215,

в ЗКО – 189,

в Карагандинской области – 931,

в Костанайской области – 231,

в Кызылординской области – 220,

в Мангистауской области – 230,

в Павлодарской области – 275,

в СКО – 152,

в Туркестанской области – 121.



Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 2003,

в городе Алматы - 825,

в городе Шымкенте - 241,

в Акмолинской области - 175,

в Актюбинской области - 110,

в Алматинской области - 106,

в Атырауской области - 224,

в ВКО - 65,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 206,

в Карагандинской области - 218,

в Костанайской области - 198,

в Кызылординской области – 72,

в Мангыстауской области - 199,

в Павлодарской области - 90,

в СКО - 147,

в Туркестанской области - 131.



Всего в стране выздоровело 467 972 человека от COVID-19.