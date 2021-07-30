Эксперты объяснили бессмысленность сдачи тестов на антитела к COVID-19

Эксперты утверждают, что сдача тестов на антитела к коронавирусу не имеет смысла. Их результаты крайне ненадежны и не позволяют делать уверенных выводов относительно уровня иммунной защиты человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ВВС.
Фактически, пишет издание, это пустая трата денег, но даже не это главное. Опасность состоит в том, что прохождение такого теста может дать человеку иллюзию защиты, в результате чего многие позволяют себе не так строго соблюдать ограничительные меры и в целом совершают более рискованные поступки.
По данным ВВС, точность такого тестирования не убедительна, исследования демонстрируют, что концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты от COVID-19. Антительный тест не годится ни для диагностики инфекции, ни для ее лечения, ни для профилактики коронавирусной инфекции.
"Наличие антител - это всего лишь половина картины, - говорит молекулярный биолог Константин Андреев, сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза и Северо-Западного университета США. - Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит".
Другими словами, у человека может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса за счет клеточного иммунитета, объясняет эксперт. А может быть и наоборот: например, первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет этот будет хрупким и окрепнет не раньше, чем в работу вступят другие защитные механизмы.
По словам профессора Школы здравоохранения Гарвардского университета Виша Висваната, на сегодняшний день единственное, что с научной точки зрения имеет смысл делать - это вакцинация.
Напомним, по состоянию на 29 июля в Казахстане поставлен новый антирекорд, за сутки в стране выявили 7 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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