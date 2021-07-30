Женские купе появятся в казахстанских поездах

В казахстанских поездах появятся купе, предназначенные только для женщин. Об этом сообщил генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Петер Штурм в ходе интервью программе программе Магистраль Life, передает Kazpravda.kz.
"Мы планируем внедрение купе, предназначенных только для женщин, потому что некоторые женщины считают это более комфортным в плане безопасности. Мы будем делать то же самое и для семей. Таким образом, компания на деле демонстрирует, что "Пассажирские перевозки"сегодня максимально ориентированы на клиентов и на их потребности", – сообщил Питер Штурм.
Он отметил, что компания просто обязана обращать внимание на потребности клиентов.
"Мы знаем из исследования рынка, которое провели в прошлом году, что не каждая женщина чувствует себя абсолютно безопасно в поездах и поэтому внедряем такие решения. Но каждая женщина при этом сможет сама решать, хочет ли она находиться в общем купе или в специальном женском купе", – отметил Штурм.
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