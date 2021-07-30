"Это дискриминация" - алматинские рестораторы выступили против "лидеров Ashyq"

Алматинские рестораторы пожаловались на новые карантинные ограничения. По их словам, система распределения в Ashyq дискриминирует небольшие заведения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



С жалобой на нововведения обратились члены ассоциации "Клуб рестораторов Республики Казахстан". По словам основательницы организации Зульфии Юсуповой, маленькие заведения хотели бы получать статус "лидер Ashyq", чтобы работать после 20.00, однако это невозможно сделать.



"Подсчитали, за день нам необходимо произвести 143 фиксации посетителей через QR-код. Мы физически не можем так, чтобы было 143 человека, и мы не можем получить те же плюсы, мы не можем попасть в рейтинг лучших ресторанов. Потому что мы не можем собрать столько людей и провести через Ashyq. Кроме того, я еще могу лишиться Ashyq, потому что лишают, если за день от 0 до 20 людей воспользовались. Но у нас есть много кафе, у которых за весь день ни одного человека не было. Мы заявляем, что здесь идет дискриминация малого бизнеса. Они поощряют компании, у которых была тысяча людей, а компаниям, у которых и так все плохо, они делают еще хуже. Мы недовольны этим решением", - заявила Зульфия Юсупова.



По ее словам, все ее сотрудники вакцинированы. Однако из-за новых ограничений необходимо вновь задуматься об оптимизации персонала. Ее поддержали и другие члены клуба.



"У нас дневной посадки вообще не бывает. Наша посадка начинается в 19.00. Но уже в 20.00 нужно закрываться. Как я должна за это время 143 человека провести? Мы пошли навстречу, вакцинировали 70 процентов своих сотрудников. Но теперь нам приходится отправить в неоплачиваемый отпуск 30 процентов сотрудников", - заявила соуправляющий кафе Диляра Алдаева.



"Соизмеримы ли расходы ресторана и расходы столовой. Ведь бывают разные заведения. Но всем сделали один режим. Это дискриминация. Я понимаю, что происходит, сколько людей болеет. Я и сама помогала врачам, кормили их. Но тогда объявите для всех одинаковый локдаун. 143 человека в день – это много для маленького заведения. Должна быть очень мощная вентиляционная система. Но "лидер Ashyq" подразумевает, давайте приглашайте больше людей, чтобы можно было еще больше времени работать. Как можно радоваться этой системе, которая забирает хлеб у одних, а другим преподносит икру на этот хлеб? У нас было 10 теневых ресторанов, их станет больше, потому что люди будут искать место, где можно будет наесться. Но я не хочу нарушать. Как я скажу своему персоналу о том, что мы закроемся", - пожаловалась основательница ассоциации "Клуб рестораторов Республики Казахстан" Ирина Лебедева.



Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгабулов ответил на жалобы и рассказал о том, почему была введена такая система.



"Я сам наблюдал, посещая объекты общественного питания, что не сканируются их посетители, они говорят даже мне: "Можете заходить так". Наверное, они не хотят отпугивать посетителей. Я считаю, что у 70 процентов заведений просто для галочки установлен Ashyq. У них проходит больше 100 человек. Причина в том, что они сами не сканируют. Можно сказать, еще в парикмахерских столько посетителей нет. Но в объектах общественного питания другая ситуация. Это вполне достигаемый рубеж.



Система "лидеры Ashyq" придумана для того, чтобы предприниматели начали использовать систему Ashyq, и за это им бонус дается - "дополнительное время работы". А если просто стоит, то забираем. Большинство выявлений с "красным" статусом именно в объектах общественного питания, а именно болеющие люди не хотят проходить через QR-код", - заключил Байгабулов.



Напомним, министр здравоохранения Алексей Цой объяснил, что со 2 августа в пяти городах в будние дни будет ограничена деятельность субъектов, участвующих в Ashyq, до 20.00, для "лидеров Ashyq" - до 22.00 до 9 августа. С 9 августа часы работы "лидеров Ashyq" будут продлены до 00.00. Министр добавил, что при этом будут ужесточены требования к нарушителям Ashyq, при чекине от 0 до 20 объекты будут исключены на одну неделю, при повторном нарушении - на две недели, при следующем нарушении - на один месяц.