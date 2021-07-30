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В Минздраве прокомментировали убеждения врача об отказе от вакцинации

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 10:44
В Минздраве прокомментировали убеждения врача об отказе от вакцинации
Фото: zakon.kz
Пользователи Казнета распространяют видео выступления казахстанского врача Айны Бакеевой, сообщает zakon.kz.

По словам врача, вакцинация против COVID-19 - это "фашизм в чистом виде". В Министерстве здравоохранения опровергли высказывания активистки.

Ни одна вакцина против COVID-19 не прошла третьей фазы испытаний

Как отмечает Stopfake.kz, в настоящее время в Казахстане вакцинируют четырьмя препаратами: "Спутник V", QazVac, Hayat-Vax (BBIBP-CorV) и CoronaVac. Эти вакцины прошли доклинические и три стадии клинических испытаний.

- Все вакцины против КВИ, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев КВИ, - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Еще одно утверждение - за участниками эксперимента наблюдают всего три дня

После завершения клинического исследования за участниками данного исследования срок наблюдения составляет в среднем 30 дней, - заявили в ведомстве.

Все казахстанцы переболели КВИ

За 6 месяцев 2021 года в республике зарегистрировано 270 100 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 34 968 детей до 14 лет, - сказано в ответе МЗ РК.

Численность населения Казахстана составляет 18 897 898 человек (по данным на 1 февраля 2021 года).

Дети переносят COVID-19 на ура

К сожалению, это не так. Несмотря на то, что в целом дети действительно переносят болезнь легче, летальные случаи встречаются и среди них. По данным ЮНИСЕФ, 0,3% от всех смертей в результате COVID-19 приходится на детей и молодых людей до 20 лет. Это более 8 700 погибших.

Чтобы вакцинация не была фашизмом, нужно фиксировать состояние пациента до и после введения вакцины

Перед тем как получить препарат, пациенты заполняют анкету о наличии или отсутствии хронических и острых заболеваний, затем у них измеряют температуру, пульс, давление, сатурацию, прослушивают легкие и сердечный ритм, собирают анамнез и лишь затем, если результаты осмотра удовлетворительные, допускают к вакцинации. После прививки необходимо провести 30 минут в специально отведенной комнате в пункте вакцинации. При ухудшении состояния пациенту оказывают помощь, а сам случай регистрируют, - отметили эксперты.

Необходимо соблюдать условия хранения и разморозки вакцин

Порядок размораживания вакцин, рекомендации к вакцинации, показания и противопоказания изложены в Методических рекомендациях "Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в РК", утвержденных постановлением главного санитарного врача, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Необходимо нести ответственность за серьезные побочные реакции, возникшие вследствие получения вакцины

Этот тезис также прокомментировали в Минздраве.

В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины ответственность будут нести все участники процесса, начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями.

Не ясен порядок получения вакцин для людей с хроническими болезнями и онкологией

Согласно указанным Методическим рекомендациям у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум 1 месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам, - пояснили в пресс-службе.


Источник: zakon.kz
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