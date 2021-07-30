Прямая трансляция боя казахстанского боксёра Сакена Бибосынова на Олимпийских Играх в Токио

Завтра в обед казахстанцы смогут поболеть за соотечественника на Олимпийских Играх в Токио.
31 июля в 14:48 по времени Нур-Султана начнётся бой боксёра Сакена Бибосынова в 1/8 Олимпиады-2020, передаёт медиа-портал Сaravan.kz.
Казахстанец выйдет на ринг, чтобы сразиться с французским боксёром Билалом Беннамой. Тот выступает на международных соревнованиях по боксу с 2015 года, а в 2019 году завоевал бронзу на чемпионате мира, как и наш спортсмен.
Бой пройдёт в весе до пятидесяти двух килограммов.
Ранее Бибосынов стартовал на Олимпиаде-2020 с победы над пуэрториканцем Янкелем Ривейрой, чем обеспечил себе выход в 1/8 финала.
Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Хабар".
Напомним, вчера капитан сборной Казахстана по боксу прошёл в четвертьфинал Олимпийских Игр.
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