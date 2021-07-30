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Прямая трансляция боя казахстанского боксёра Сакена Бибосынова на Олимпийских Играх в Токио

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Прямая трансляция боя казахстанского боксёра Сакена Бибосынова на Олимпийских Играх в Токио
Фото - olympic.kz
Завтра в обед казахстанцы смогут поболеть за соотечественника на Олимпийских Играх в Токио.

31 июля в 14:48 по времени Нур-Султана начнётся бой боксёра Сакена Бибосынова в 1/8 Олимпиады-2020, передаёт медиа-портал Сaravan.kz.

Казахстанец выйдет на ринг, чтобы сразиться с французским боксёром Билалом Беннамой. Тот выступает на международных соревнованиях по боксу с 2015 года, а в 2019 году завоевал бронзу на чемпионате мира, как и наш спортсмен.

Бой пройдёт в весе до пятидесяти двух килограммов.

Ранее Бибосынов стартовал на Олимпиаде-2020 с победы над пуэрториканцем Янкелем Ривейрой, чем обеспечил себе выход в 1/8 финала.

Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Хабар".

Напомним, вчера капитан сборной Казахстана по боксу прошёл в четвертьфинал Олимпийских Игр.


Источник: caravan.kz
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