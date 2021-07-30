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Фейк: За вакцинированными казахстанцами можно следить через специальную базу данных

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Фейк: За вакцинированными казахстанцами можно следить через специальную базу данных
Фото из открытых источников
В соцсетях распространяется ложное сообщение о доказательстве того, что в вакцине «Спутник V» содержатся чипы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.

В видеоролике автор якобы смог подключиться к микрочипу, введенному его другу вместе с вакциной. Пользователь утверждает, что скачал в «даркнете» базу данных и теперь может в любой момент узнать, где находится его привитый товарищ и даже видеть чем он занимается.

Даркнет – раздел интернета, который не индексируется обычными поисковыми системами, такими как Google, Яндекс и другие. Поскольку даркнет полностью анонимен, его нередко используют для торговли запрещенными веществами, оружием, распространения нелегальной информации и прочих незаконных действий. Однако нет никаких доказательств того, что в даркнете размещены и доступны для скачивания базы данных привитых против COVID-19 людей.

На самом деле автор ролика демонстрирует консоль операционной системы Linux. С ее помощью пользователь может управлять системой, файлами, просматривать изображения и медиафайлы, выполнять прочие операции.

Далее создатель видео просматривает CPU info. Это данные о процессоре, на котором работает устройство. В данном случае компьютер самого автора ролика.

В графе «название модели» указано, что его устройство работает на процессоре Elbrus-e2k-e2c+. Размеры этого микропроцессора российского производства — 37,5 мм × 37,5 мм. То есть ввести его иглой для инъекций под видом жидкой вакцины просто невозможно.

Из этого следует, что видео вовсе не доказывает наличие чипов в вакцинах, а является шуткой пользователя, разбирающегося в IT-технологиях. На видео он подключается к своему собственному компьютеру и просматривает информацию о процессоре собственного ПК.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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Око (Посетители) Сегодня, 16:02
Блин, чё правда чипа нет? :( и даже графена нет? Зря 5G столбы ищу хожу?

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 tata (Посетители) Сегодня, 15:52
lol lol lol
Спасибо. Посмеялись. Особенно наш системщик.

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • sergei 66
  • tata
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:14
sergei 66, почему бы и нет) ведь были одарённые что утверждали годом ранее что на нас с вертолётов ковид распыляют)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Cucu
  • Око
  • tata
  • Вован
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 15:01
А ведь есть ****** которые верят всей этой ахинеи.
 
 

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