Фейк: За вакцинированными казахстанцами можно следить через специальную базу данных

В соцсетях распространяется ложное сообщение о доказательстве того, что в вакцине «Спутник V» содержатся чипы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.
В видеоролике автор якобы смог подключиться к микрочипу, введенному его другу вместе с вакциной. Пользователь утверждает, что скачал в «даркнете» базу данных и теперь может в любой момент узнать, где находится его привитый товарищ и даже видеть чем он занимается.
Даркнет – раздел интернета, который не индексируется обычными поисковыми системами, такими как Google, Яндекс и другие. Поскольку даркнет полностью анонимен, его нередко используют для торговли запрещенными веществами, оружием, распространения нелегальной информации и прочих незаконных действий. Однако нет никаких доказательств того, что в даркнете размещены и доступны для скачивания базы данных привитых против COVID-19 людей.
На самом деле автор ролика демонстрирует консоль операционной системы Linux. С ее помощью пользователь может управлять системой, файлами, просматривать изображения и медиафайлы, выполнять прочие операции.
Далее создатель видео просматривает CPU info. Это данные о процессоре, на котором работает устройство. В данном случае компьютер самого автора ролика.
В графе «название модели» указано, что его устройство работает на процессоре Elbrus-e2k-e2c+. Размеры этого микропроцессора российского производства — 37,5 мм × 37,5 мм. То есть ввести его иглой для инъекций под видом жидкой вакцины просто невозможно.
Из этого следует, что видео вовсе не доказывает наличие чипов в вакцинах, а является шуткой пользователя, разбирающегося в IT-технологиях. На видео он подключается к своему собственному компьютеру и просматривает информацию о процессоре собственного ПК.
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