В Израиле начали делать третьи прививки от коронавируса

В Израиле приступили к началу вакцинации от COVID-19 лиц старше 60 лет третьей дозой препарата Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Открывая кампанию, Беннетт сказал, что президент Исаак Херцог будет первым, кто получит бустер. Также он добавил, что те, кто получил вторую дозу как минимум пять месяцев назад, смогут получить третью дозу Pfizer с 1 августа.



Власти страны приняли такое решение в связи со всплеском инфекций в Израиле и глобальной обеспокоенностью по поводу индийского штамма коронавируса.



"Результаты показывают, что со временем иммунитет организма снижается. Цель дополнительной дозы - восстановить его и таким образом значительно снизить вероятность заражения и серьезных заболеваний. Я призываю всех пожилых людей, получивших вторую дозу, получить дополнительную", - заявил Беннетт.



Премьер добавил, что 2000 человек с ослабленной иммунной системой уже получили третью дозу без серьезных побочных эффектов.



"Израиль станет первой страной, которая предложит третью дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет", - заявил министр.



Следует отметить, что Израиль был одной из самых успешных стран в мире в борьбе с пандемией. Она реализовала самую быструю программу вакцинации, в рамках которой более половины населения численностью 9,3 миллиона человек были частично или полностью вакцинированы.



По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала вспышки в Израиле зарегистрировано около 870 тысяч случаев заражения, почти 6 500 случаев смерти.



Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer намерена получить одобрение от регуляторов на применение третьей дозы своей вакцины с августа. Согласно новому опубликованному отчету компании, третья доза ее вакцины против коронавируса в разы увеличивает количество антител в организме человека.