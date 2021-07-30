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Изменились правила перевозок пассажиров в поездах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:47
Изменились правила перевозок пассажиров в поездах
Фото из открытых источников
Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22 июля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений, сообщает zakon.kz.

Так, предварительная продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда осуществляется со станций формирования и оборота поезда:

- на пассажирские поезда - не менее чем от 45 до одних суток, за исключением заявок организованных групп пассажиров;
- на пригородные поезда - от 10 до одних суток.

Как отмечается, продажи проездных билетов на пассажирские поезда осуществляются с 7 часов утра по времени города Нур-Султан.

С промежуточной станции предварительная продажа производится в зависимости от режима продажи, установленного перевозчиком.

Продажа проездных билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда.

Продажа проездных билетов на места в специализированном купе, предназначенного для проезда лиц с ограниченными возможностями, производится в билетной кассе:

- с момента открытия предварительной продажи до отправления поезда инвалидам 1-й группы, с ограничением способности к самостоятельному передвижению, использующим для передвижения вспомогательные средства (тифлотрости, костыли, ходунки, кресло-коляски) или помощь других лиц, в том числе детям-инвалидам до 18 лет, и лицам, не имеющим инвалидности, но следующим при неотложных поездках в (из) медицинской организации, а также сопровождающим их лицам;
- за 7 суток до отправления поезда пассажирам с ограниченными возможностями остальных категорий инвалидности.

При этом оформление проездных билетов производится при предъявлении документов, в том числе документа, подтверждающего инвалидность, либо документа, выданного медицинским учреждением, в содержании которого указано, что пассажир нуждается в сопровождении.

При оформлении проездных билетов на пригородные поезда через интернет-ресурсы необходимо указать данные пассажира (Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, номер одного из документов пассажира, подтверждающих его личность.

К таким документам относятся:

паспорт гражданина РК;
удостоверение личности гражданина РК;
вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
удостоверение лица без гражданства;
удостоверение беженца;
дипломатический паспорт РК;
служебный паспорт РК;
удостоверение личности моряка РК;
заграничный паспорт;
свидетельство на возвращение (для граждан других государств, в случае утери ими на территории Казахстана документа, удостоверяющего личность, для проезда по маршруту следования на родину);
свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет).

Также допускается оформление проездного билета при предъявлении:

военного билета - для военнослужащих срочной службы;
временного удостоверения личности.

Пассажир при посадке в пассажирский поезд предъявляет проводнику вагона надлежащим образом оформленный проездной билет и один из документов пассажира, указанных выше, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Посадка пассажиров инвалидов осуществляется в порядке, установленном частью первой настоящего пункта, а также при необходимости по предъявлению документа, подтверждающего инвалидность, либо документа, выданного медицинским учреждением, в содержании которого указано, что пассажир находится в тяжелом состоянии и нуждается в сопровождении, - говорится в тексте.

Проводник вагона при посадке пассажира в вагон проверяет проездной билет и сличает его с одним из документов пассажира в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов на соответствие данных (Ф.И.О.), указанных в проездном билете.

Как отмечается, начальник поезда и проводники вагонов должны принять меры к недопущению проезда безбилетных пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм.

Вместе с тем допускается посадка пассажира в поезд с проездным билетом, содержащим расхождения не более двух букв в фамилии, имени, отчестве за исключением заглавных, а также наличия или отсутствия отчества.

При посадке в пригородные поезда, за исключением поездов повышенной комфортности, предъявление документа пассажира не требуется.

Также говорится, что при оставлении туристом поезда по болезни на станции, в которой турист снят с поезда, начальником станции (вокзала) составляется акт, в котором отражается категория вагона. После выздоровления на основании справки, выданной медицинской организацией, туристского ваучера и акта, туристу выдается проездной документ для проезда в пассажирском поезде (в вагоне той же категории, в которой следовал турист) до места нахождения туристско-экскурсионного поезда или станции его первоначального отправления. Акт и справка служат основанием для выдачи проездного документа бесплатно.

Также определено, что посадочный талон содержит следующую информацию:

2D штрих-код со служебной информацией;
наименование перевозчика;
наименование документа;
номер посадочного талона;
Ф.И.О. пассажира;
индивидуальный идентификационный номер, номер документа, удостоверяющего личность пассажира;
станция отправления;
станция прибытия;
дата и время отправления;
станция, дата и время посадки пассажира;
номер поезда;
тип вагона;
номер вагона;
место.

Приказ вводится в действие с 8 августа.


Источник: zakon.kz
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