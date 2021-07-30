Изменились правила перевозок пассажиров в поездах

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22 июля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений, сообщает zakon.kz.



Так, предварительная продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда осуществляется со станций формирования и оборота поезда:



- на пассажирские поезда - не менее чем от 45 до одних суток, за исключением заявок организованных групп пассажиров;

- на пригородные поезда - от 10 до одних суток.



Как отмечается, продажи проездных билетов на пассажирские поезда осуществляются с 7 часов утра по времени города Нур-Султан.



С промежуточной станции предварительная продажа производится в зависимости от режима продажи, установленного перевозчиком.



Продажа проездных билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда.



Продажа проездных билетов на места в специализированном купе, предназначенного для проезда лиц с ограниченными возможностями, производится в билетной кассе:



- с момента открытия предварительной продажи до отправления поезда инвалидам 1-й группы, с ограничением способности к самостоятельному передвижению, использующим для передвижения вспомогательные средства (тифлотрости, костыли, ходунки, кресло-коляски) или помощь других лиц, в том числе детям-инвалидам до 18 лет, и лицам, не имеющим инвалидности, но следующим при неотложных поездках в (из) медицинской организации, а также сопровождающим их лицам;

- за 7 суток до отправления поезда пассажирам с ограниченными возможностями остальных категорий инвалидности.



При этом оформление проездных билетов производится при предъявлении документов, в том числе документа, подтверждающего инвалидность, либо документа, выданного медицинским учреждением, в содержании которого указано, что пассажир нуждается в сопровождении.



При оформлении проездных билетов на пригородные поезда через интернет-ресурсы необходимо указать данные пассажира (Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, номер одного из документов пассажира, подтверждающих его личность.



К таким документам относятся:



паспорт гражданина РК;

удостоверение личности гражданина РК;

вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

удостоверение лица без гражданства;

удостоверение беженца;

дипломатический паспорт РК;

служебный паспорт РК;

удостоверение личности моряка РК;

заграничный паспорт;

свидетельство на возвращение (для граждан других государств, в случае утери ими на территории Казахстана документа, удостоверяющего личность, для проезда по маршруту следования на родину);

свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет).



Также допускается оформление проездного билета при предъявлении:



военного билета - для военнослужащих срочной службы;

временного удостоверения личности.



Пассажир при посадке в пассажирский поезд предъявляет проводнику вагона надлежащим образом оформленный проездной билет и один из документов пассажира, указанных выше, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.



Посадка пассажиров инвалидов осуществляется в порядке, установленном частью первой настоящего пункта, а также при необходимости по предъявлению документа, подтверждающего инвалидность, либо документа, выданного медицинским учреждением, в содержании которого указано, что пассажир находится в тяжелом состоянии и нуждается в сопровождении, - говорится в тексте.



Проводник вагона при посадке пассажира в вагон проверяет проездной билет и сличает его с одним из документов пассажира в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов на соответствие данных (Ф.И.О.), указанных в проездном билете.



Как отмечается, начальник поезда и проводники вагонов должны принять меры к недопущению проезда безбилетных пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм.



Вместе с тем допускается посадка пассажира в поезд с проездным билетом, содержащим расхождения не более двух букв в фамилии, имени, отчестве за исключением заглавных, а также наличия или отсутствия отчества.



При посадке в пригородные поезда, за исключением поездов повышенной комфортности, предъявление документа пассажира не требуется.



Также говорится, что при оставлении туристом поезда по болезни на станции, в которой турист снят с поезда, начальником станции (вокзала) составляется акт, в котором отражается категория вагона. После выздоровления на основании справки, выданной медицинской организацией, туристского ваучера и акта, туристу выдается проездной документ для проезда в пассажирском поезде (в вагоне той же категории, в которой следовал турист) до места нахождения туристско-экскурсионного поезда или станции его первоначального отправления. Акт и справка служат основанием для выдачи проездного документа бесплатно.



Также определено, что посадочный талон содержит следующую информацию:



2D штрих-код со служебной информацией;

наименование перевозчика;

наименование документа;

номер посадочного талона;

Ф.И.О. пассажира;

индивидуальный идентификационный номер, номер документа, удостоверяющего личность пассажира;

станция отправления;

станция прибытия;

дата и время отправления;

станция, дата и время посадки пассажира;

номер поезда;

тип вагона;

номер вагона;

место.



Приказ вводится в действие с 8 августа.