«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.44 KZT
  • €1 = 504.91 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:54
Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками
Фото из открытых источников
В США, штате Юта, мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками в его комнате. Об этом пишет NY Daily News.

Четырехлетний Каче Уоллис (Kache Wallis) 24 июля отправился ночевать к бабушке. Однако утром ребенок пропал, бабушка нигде не смогла его найти. Родственники проверили весь дом. После неудачных поисков они решили обратиться в полицию.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мальчик умер из-за позиционной асфиксии — он задохнулся, находясь в опасном положении. Полицейские выразили соболезнования семье ребенка.

Ранее в Ульяновской области россиянка отказалась от госпитализации своего ребенка, который вскоре скончался от хронического заболевания. Согласно данным следствия, ребенок 2012 года рождения попал в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи провели обследования, после которых понадобилась госпитализация. Однако мать не захотела, чтобы ее ребенок ложился в больницу.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика