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Казахстанец голыми руками пытался сдвинуть 26-тонный самолет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:29
Казахстанец голыми руками пытался сдвинуть 26-тонный самолет
Кадр из видео
Алматинец привязал воздушное судно к поясу и собирался протянуть его несколько метров. Но не удалось. Машина практически не сдвинулась с места. Победу не зарегистрировали.

«Безусловно, очень сильный атлет, но, к сожалению, КИНэС — казахстанская книга рекордов официально заявляет, мы отказываем в регистрации. Но в этом ничего фатального нет. Это же рекорд. Его никто не обвиняет. Даже за смелось надо поддерживать такие попытки», — пояснил официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов.

Спортсмен предполагает, что рекорд не удался из-за неровной поверхности, на которой стоял самолет. В скором времени Алмат Джуманов намерен протащит уже 300-тонный вагон поезда и попасть в мировую книгу рекордов.

«Все силы ушли во время первых двух попыток. Земля оказалась неровная. С каждым рывком меня тянуло назад. К тому же было неудобно из-за тросов. Их не смогли правильно закрепить. Но я еще буду пытаться. Скоро попытаюсь установить мировой рекорд по тяге поезда. Хочу протащить за собой 300 тонн», — говорит тяжелоатлет.

Ранее Алмат Джуманов протащил за собой 109-тонный вагон поезда. Тогда спортсмен прошел с грузом за спиной восемь с половиной метров.



Источник: newtimes.kz
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