Число заразившихся COVID-19 и пневмонией в Казахстане за сутки достигло 7691

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



Всего в стране подтверждено 572 576 случаев, из них:



⚡️ в городе Нур-Султан – 1518,



⚡️ в городе Алматы – 1511,



⚡️ в городе Шымкенте – 477,



⚡️ в Акмолинской области –253,



⚡️ в Актюбинской области – 332,



⚡️ в Алматинской области – 300,



⚡️ в Атырауской области – 417,



⚡️ в ВКО – 216,



⚡️ в Жамбылской области – 247,



⚡️ в ЗКО – 159,



⚡️ в Карагандинской области – 964,



⚡️ в Костанайской области – 245,



⚡️ в Кызылординской области – 257,



⚡️ в Мангистауской области – 236,



⚡️ в Павлодарской области – 280,



⚡️ в СКО – 155,



⚡️ в Туркестанской области – 124