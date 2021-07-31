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Ученые назвали напиток, сжигающий на животе жир

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Ученые назвали напиток, сжигающий на животе жир
Фото из открытых источников
Ученые назвали зеленый чай напитком, эффективно сжигающим жир на животе, передает Tengrinews.kz. Такую информацию приводит британский портал Express.

В результате исследования, которое провели ученые в Китае, у одной группы людей, которые ежедневно пили зеленый чай, полностью исчез жир на животе. Участники эксперимента пили чай в течение 12 недель. Эксперты пришли в выводу, что зеленый чай ускоряет метаболизм, помогая организму тратить большее количество калорий.

Кроме того, избавиться от лишнего веса в этой зоне живота поможет регулярное употребление фруктов и овощей - не менее пяти порций каждый день, а также необходимо добавить в рацион крахмалистые продукты с высоким содержанием клетчатки. И еще следует отказаться от добавления в пищу соли или сахара.

Ученые пояснили, что жир на животе образуется возле печени и кишечника, что грозит риском развития заболеваний сердца и других заболеваний.


Источник: Tengrinews.kz
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