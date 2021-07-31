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Ведущая американская гимнастка рассказала о проблемах с ориентацией в пространстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Ведущая американская гимнастка рассказала о проблемах с ориентацией в пространстве
©REUTERS
Четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх - 2020 в Токио (Япония), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Чемпионат.com.

Симона страдает от потери ориентации в пространстве во время трюков (twisties – перекручивания). Это синдром, с которым чаще всего сталкиваются гимнасты, фактически отключает мышечную память, пока тело находится в воздухе.

"Я испытывала это чувство раньше. Говоря простым языком, это окаменение, безуспешная попытка синхронизировать свой разум и тело. Может быть, оно вызвано стрессом, но я не уверена, что это на 100 процентов так. Я буквально не могу отличить верх от низа. Невозможность ощущать собственное тело - это безумие. Самое страшное, что в такие моменты я не понимаю, где нахожусь, не знаю, куда и на что я приземлюсь - это могут быть голова, руки, ноги, спина.

Я не уверена, что вы понимаете, как опасно находиться в таком состоянии, когда вы делаете акробатические трюки. Это очень небезопасно", - написала Байлз в Instagram.


Источник: Tengrinews.kz
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