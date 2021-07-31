Минздрав Казахстана взял на особый контроль хранение вакцины

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля 2021 года отметил, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.
Не все регионы выстроили эту работу должным образом. Выявлены многочисленные факты нарушения температурного режима хранения вакцин - примерно до 30% прививочных пунктов, - сказал глава государства.
Данную информацию подтвердили на брифинге 23 июля 2021 года представители Министерства здравоохранения Казахстана.
Санитарно-эпидемиологической службой проводились проверки, связанные с открытием прививочных пунктов, до начала процесса вакцинации. Осуществляется мониторинг во время проведения вакцинации на соблюдение требований санитарных правил, включая вопросы соблюдения "холодовой цепи".
Практически в каждом третьем прививочном пункте (порядка 30%) перед получением разрешения на работу были выявлены нарушения требований санитарных правил. До устранения нарушений данные пункты не допускались к эксплуатации. Соблюдение требований "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцин является важнейшим условием при проведении профилактических прививок населению. Все организационные и практические мероприятия должны быть направлены на поддержание оптимальных температурных условий хранения вакцин, - пишет пресс-служба Минздрава.
Как уточняется, санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе в действующих прививочных пунктах осуществляет мониторинг соблюдения "холодовой цепи", правил организации и проведения вакцинации, в том числе температурного режима.
Соблюдение температурного режима хранения вакцины - это залог эффективности вакцинации. Министерством здравоохранения поручение главы государства держится на особом контроле, - резюмируется в сообщении.
В феврале на момент начала вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране функционировало более 200 прививочных пунктов, на 23 июля задействовано свыше 2300.
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