Коровы арестованы в Балхаше

За прогулки по проезжей части животные были помещены на штрафстоянку в Карагандинской области, передает zakon.kz.
Также они оставляли после себя отходы жизнедеятельности - так называемый навоз. Полицейские получили поток жалоб от горожан и тут же "арестовали" животных. 14 коров водворены на штрафстоянку, пишет Telegram-канал "Патриот".
В отношении владельца скота составлен протокол об административном правонарушении в виде предупреждения по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных".
Полицейские учли, что такое с ним произошло впервые, поэтому решили не наказывать его штрафом. Скот находился на штрафстоянке сутки. За этот срок содержания животных под стражей хозяин должен выплатить 1000 тенге за каждое животное, - пишет издание.
Сам хозяин говорит, что не отгонял скот в город. Поясняет, что у них пастбище. Увидев видео прогулки коров по городу, которое ему отправили знакомые, он тут же кинулся искать их.
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