Переболевшим коронавирусом людям дали очень важный совет

Специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк раскрыл способ, который может помочь восстановить интеллект после перенесенного коронавируса, передает «Говорит Москва».



Для восстановления когнитивной функции специалист посоветовал не только решать задачи на логику, но и задействовать творческие способности.



«Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что коронавирус тоже не будет исключением», — пояснил Федоряк.



Эксперт отметил, что в этом вопросе есть «много неясностей». Он также обратил внимание на предположение исследователей о том, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».