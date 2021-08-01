7803 человека заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 1507,

в городе Алматы – 1535,

в городе Шымкенте – 585,

в Акмолинской области –256,

в Актюбинской области – 251,

в Алматинской области – 334,

в Атырауской области – 415,

в ВКО – 198,

в Жамбылской области – 222,

в ЗКО – 185,

в Карагандинской области – 974,

в Костанайской области – 252,

в Кызылординской области – 201,

в Мангистауской области – 254,

в Павлодарской области – 300,

в СКО – 151,

в Туркестанской области – 183.



В Казахстане 4 933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 1992,

в городе Алматы - 849,

в городе Шымкенте - 319,

в Акмолинской области - 176,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 86,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 89,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 178,

в Карагандинской области - 786,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 85,

в Мангыстауской области - 105,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 118,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране выздоровело 478 277 человек от COVID-19.