7803 человека заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1507, в городе Алматы – 1535, в городе Шымкенте – 585, в Акмолинской области –256, в Актюбинской области – 251, в Алматинской области – 334, в Атырауской области – 415, в ВКО – 198, в Жамбылской области – 222, в ЗКО – 185, в Карагандинской области – 974, в Костанайской области – 252, в Кызылординской области – 201, в Мангистауской области – 254, в Павлодарской области – 300, в СКО – 151, в Туркестанской области – 183.
В Казахстане 4 933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 1992, в городе Алматы - 849, в городе Шымкенте - 319, в Акмолинской области - 176, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 86, в Атырауской области - 0, в ВКО - 89, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 178, в Карагандинской области - 786, в Костанайской области - 57, в Кызылординской области – 85, в Мангыстауской области - 105, в Павлодарской области - 43, в СКО - 118, в Туркестанской области - 50. Всего в стране выздоровело 478 277 человек от COVID-19.
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