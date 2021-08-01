Форма выпуска вакцины QazVac изменилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 31 июл – Sputnik. Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов своим постановлением изменил форму выпуска вакцины QazCovid-in (QazVac).



Теперь вскрытие флакона рекомендуется при наличии трех или пяти потенциальных прививаемых лиц.



"Форма выпуска вакцины QazCovid-in: по 0,5 мл (одна доза), 1,0 мл (две дозы), 1,5 мл (три дозы), 2,5 мл (пять доз), во флаконах из бесцветного стекла класса Ι, вместимостью 3 миллилитра, укупоренных пробкой резиновой и обкатанных металлическим колпачком с пластиковой крышкой типа Flip-off", - говорится в тексте постановления санврача.



В Минздраве пояснили, что открытый флакон вакцины в связи с риском нарушения условий асептики не хранится после вскрытия и используется сразу.



По этой причине вскрытие многодозного флакона с вакциной рекомендуется при наличии трех или пяти (соответственно объему флакона) потенциальных прививаемых лиц для максимального снижения розлива вакцины.



Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Казахстана усилило контроль за соблюдением правил хранения вакцин. В 30% прививочных пунктов перед получением разрешения на работу выявляли нарушения требований санитарных правил.



По состоянию на 30 июля, первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 370 661 человек, вторым компонентом провакцинировано - 3 730 920 казахстанцев.