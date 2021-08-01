Дикие обезьяны организовали банды и массово бьются за еду в Таиланде

Из-за пандемии в стране уменьшилось количество туристов, которые кормили обезьян, что привело животных к сражению за еду, передает zakon.kz.
Одна такая массовая драка произошла в Бангкоке перед буддийским храмом. Отношения выясняли две группы обезьян. Первые, живущие у храма, не пускали на свою территорию тех, кто попрошайничает около местного кинотеатра, - пишет "Российская газета".
Схватка была настолько ожесточенной, что на несколько минут парализовала движение на прилегающей к храму улице.
Я был в здании рядом с храмом, когда услышал визг обезьян, - рассказал изданию Metro Хун Итифат, который был свидетелем драки. - Их было целое полчище. Они стояли друг напротив друга, а потом стали сражаться.
В марте прошлого года очевидцы сняли на видео, как сотни макак из двух конкурирующих банд жестоко бились друг с другом, не поделив банан. Местные власти пытаются контролировать популяцию приматов с помощью программ массовой стерилизации, но обезьяны по-прежнему доставляют немало проблем.
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