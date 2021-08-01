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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Женщина-летчик впервые стала командиром экипажа истребителя минобороны РК

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Женщина-летчик впервые стала командиром экипажа истребителя минобороны РК
Фото из открытых источников
Астана. 1 августа. КазТАГ - Женщина-летчик впервые стала командиром экипажа истребителя, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Впервые в истории Вооруженных сил Республики Казахстан самостоятельно в качестве командира экипажа на боевом самолете Су-30СМ вылетела женщина. Необходимо отметить хорошую подготовку, ее стремление быть на высоте, выполнять задачи по охране воздушных рубежей нашего государства в качестве летчика-истребителя. Она доказала, что женщины в боевой авиации наравне с мужчинами могут выполнять сложные задачи», - сказал генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Как отмечается, единственная в Казахстане женщина – летчик боевой авиации служит в Карагандинской авиабазе. В течение нескольких месяцев Ардана проходила специальное обучение на авиационной базе города Талдыкоргана.

«Самостоятельное пилотирование Су-30СМ для меня большой шаг в профессиональном становлении. Сейчас я поставила перед собой цель улучшать технику и нарабатывать навыки, чтобы в дальнейшем по программе подготовки быть допущенной к боевому применению по наземным, воздушным целям и групповым полетам», - отметила Ардана Ботай.

Су-30СМ – многофункциональный истребитель поколения 4++. Самолет способен действовать в любых погодных условиях, днем и ночью, предназначен для ведения воздушной разведки, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:32
Всем закосившим, и считающих себя мужиками при этом унижающих женщин посвящается.
Молодец девченка!
 
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  • Ирон
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:39
В армии много специальностей, где женская прилежность, усидчивость, скурпулёзность находят достойное применение. Уважаемыми и Лучшими спецами милые дамы становятся на должностях, напрямую не связанными с непосредственным уничтожением, например связь, медицина, штабные, хозяйственные.
Истребитель орудие убийства, нажал гашетку - смертоносный шквал! Как женская психика с программой материнства нажимает гашетку?
Не понимаю...
 
 

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