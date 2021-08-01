Женщина-летчик впервые стала командиром экипажа истребителя минобороны РК

Астана. 1 августа. КазТАГ - Женщина-летчик впервые стала командиром экипажа истребителя, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.



«Впервые в истории Вооруженных сил Республики Казахстан самостоятельно в качестве командира экипажа на боевом самолете Су-30СМ вылетела женщина. Необходимо отметить хорошую подготовку, ее стремление быть на высоте, выполнять задачи по охране воздушных рубежей нашего государства в качестве летчика-истребителя. Она доказала, что женщины в боевой авиации наравне с мужчинами могут выполнять сложные задачи», - сказал генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.



Как отмечается, единственная в Казахстане женщина – летчик боевой авиации служит в Карагандинской авиабазе. В течение нескольких месяцев Ардана проходила специальное обучение на авиационной базе города Талдыкоргана.



«Самостоятельное пилотирование Су-30СМ для меня большой шаг в профессиональном становлении. Сейчас я поставила перед собой цель улучшать технику и нарабатывать навыки, чтобы в дальнейшем по программе подготовки быть допущенной к боевому применению по наземным, воздушным целям и групповым полетам», - отметила Ардана Ботай.



Су-30СМ – многофункциональный истребитель поколения 4++. Самолет способен действовать в любых погодных условиях, днем и ночью, предназначен для ведения воздушной разведки, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.