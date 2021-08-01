В экзамены для мигрантов в России внесли изменения

АЛМАТЫ, 1 авг — Sputnik. В России в силу вступили изменения в экзамены для мигрантов. Теперь материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории страны и ее законам будут храниться в течение трех лет. Также установлена стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку.



Как пишет РИА Новости, в силу вступили изменения в четырех документах по миграционной политике. Материалы экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и законам страны хранятся в течение трех лет с выдачи сертификата, а по истечении этого срока подлежат уничтожению.



Кроме того, установлена методика расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Максимальный ее размер составит 5,9 тысячи рублей (34 220 тенге или около 81 доллара) для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство и 3,8 тысячи рублей (22 040 тенге или 52 доллара) – для получения разрешения на работу или патента.