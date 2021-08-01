«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 01 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.44 KZT
  • €1 = 504.91 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что изменится в Казахстане в августе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Что изменится в Казахстане в августе
Фото из открытых источников
В августе в стране вступят в силу несколько важных нововведений главного сантираного врача. Подробнее о том, что изменится в жизни казахстанцев в августе 2021 года, - в материале Tengrinews.kz.

Ужесточение карантина и "темно-красная" зона

Главный санитарный врач страны постановил в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде с 2 августа 2021 года:

- приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта постановления;
- запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);
ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.

Допускается без Ashyq:

- проведение строительных работ;
- деятельность промышленных предприятий;
- оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дома быта и прочие),
- деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;
- деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобные);
- деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Со 2 августа к "темно-красной" зоне отнесут регионы и города с показателем заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и с показателем заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200.

В "темно-красной" зоне в выходные дни будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также других организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 постановления главного санврача.

На 2 августа матрица оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане по-прежнему разделена лишь на три зоны - "зеленую", "желтую" и "красную". Все регионы страны находятся в "красной" зоне.

В Казахстане появятся лидеры Ashyq

С 9 августа так называемым лидерам Ashyq разрешат режим работы до 00.00 часов. Прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.

Как определяются лидеры Ashyq, читайте здесь. Для Нур-Султана, Алматы и Шымкента установлены отдельные критерии.

Присвоение статуса лидера Ashyq закрепляется решением Межведомственной комиссии. Продолжительность действия статуса лидера Ashyq - две недели. Списки лидеров Ashyq будут размещаться на сайтах акиматов.

Участникам проекта, получившим статус лидера Ashyq, предоставляются следующие льготы:

1. Участники проекта в "красной" зоне работают по условиям "желтой" зоны;
2. Участники проекта в "желтой" зоне работают по условиям "зеленой" зоны;
3. Участникам проекта в "зеленой" и "темно-красной" зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10 процентов;
4. При вакцинации первым компонентом не менее 90 процентов работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20 процентов.

Какие предприятия должны зарегистрироваться в Ashyq

- Фитнес-клубы, включая йога-центры.
- Спа-центры.
- Бани, сауны, бассейны.
- Компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы.
- Боулинг-клубы.
- Кинотеатры.
Театры и филармонии.
- Объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стритфудов.
- Объекты общественного питания по типу столовых.
- Межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки.
- Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки.
- Бильярдные клубы.
- Концертные залы.
- Добровольные участники.
- Караоке.
- Выставки.
- Океанариум.
- Марафоны.
- Спортивные мероприятия со зрителями.
- Аэропорты.
- Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.
- Детские развлекательные центры (крытые).
- Цирки.
- Отели, гостиницы.
- Центры обслуживания населения.
- Железнодорожные вокзалы и автовокзалы.
- Рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные).
- Детские оздоровительные центры (для работников (персонала).
- Букмекерские конторы.
- Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг.
- Объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет).
- Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Вакцинация

Ранее главный санврач Казахстана постановил, что не прошедшие вакцинацию сотрудники различных объектов страны должны получить первый компонент прививок против COVID-19 до 10 августа, второй компонент - до 1 сентября. Исключение составят лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трех месяцев. (Кому полагается медицинский отвод от вакцинации, читайте здесь).

Как сообщали в Министерстве здравоохранения, работодатель "обязан отстранить работника, если его действия могут повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников".

Надбавки медикам

Ранее Минздрав предложил сократить вдвое надбавки работникам системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом. Размер надбавок на одного работника предлагается определить следующим образом:

- за первую группу риска: 425 000 тенге с 1 августа до 1 октября (10 МРЗП) за месяц. До 1 августа сотрудникам выплачивали в два раза больше - 850 000 тенге;
- за вторую группу риска медикам планируется платить 212 500 тенге до 1 октября (5 МРЗП) в месяц. До 1 августа выплата составляла 425 000 тенге;
- за третью группу риска: 106 250 тенге до 1 октября (2,5 МРЗП). До 1 августа выплата была в также в два раза больше - 212 500 тенге.

Документ Минздрава доступен на сайте "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 4 августа.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика