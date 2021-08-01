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Разработан спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Разработан спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19
Фото из открытых источников
Эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19 - исходного уханьского варианта, "дельта"-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов, передает zakon.kz.

Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство, - приводит lenta.ru слова научного директора компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Марта Устава младшего.

По его словам, команда исследователей постоянно отслеживает изменения в вирусе и тестируют спрей BioBlock на способность нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения.

Отмечается, что с юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако спрей и информация о нем были согласованы с с Департаментом лекарственных средств и с Департаментом здоровья.

Технология продукта запатентована.


Источник: zakon.kz
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