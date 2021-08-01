Одной вакцинацией пандемию не остановить - ученые

Пандемию коронавируса не удастся остановить только вакцинацией населения, считают американские ученые, сообщает zakon.kz.
К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в научном журнале Nature Scientific Reports.
По расчетам исследователей, чтобы предотвратить такой вариант, есть только один выход - поддержание социального дистанцирования, маски и ограничения поездок. В противном случае в популяции могут возникнуть и закрепиться такие штаммы, которые сделают существующие вакцины бесполезными.
Как ни странно, если ослабление не медикаментозных методов приходилось на время, когда большинство населения уже было вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма значительно увеличивалась, - добавляют исследователи
Кроме того, они предупредили, что в случае пренебрежения профилактическими мерами в период массовой вакцинации значительно возрастает риск появления устойчивого штамма COVID-19.
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