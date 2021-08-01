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Одной вакцинацией пандемию не остановить - ученые

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 20:45
Одной вакцинацией пандемию не остановить - ученые
Фото: zakon.kz
Пандемию коронавируса не удастся остановить только вакцинацией населения, считают американские ученые, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в научном журнале Nature Scientific Reports.

По расчетам исследователей, чтобы предотвратить такой вариант, есть только один выход - поддержание социального дистанцирования, маски и ограничения поездок. В противном случае в популяции могут возникнуть и закрепиться такие штаммы, которые сделают существующие вакцины бесполезными.

Как ни странно, если ослабление не медикаментозных методов приходилось на время, когда большинство населения уже было вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма значительно увеличивалась, - добавляют исследователи

Кроме того, они предупредили, что в случае пренебрежения профилактическими мерами в период массовой вакцинации значительно возрастает риск появления устойчивого штамма COVID-19.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Username (Посетители) Сегодня, 21:57
Вернулись к тому с чего всё начиналось. А ведь и правда смотрите, в том году хорошо гоняли насчет масок и соц дистанций, были ограничения на перемещения между городами, а сейчас все в конец расслабились. В этом году у меня знакомых которые заболели короной гораздо больше чем в прошлом unsmile

Сингапур решил больше не паниковать из-за COVID-19 и пандемии. Первой в мире страна откажется считать коронавирус какой-то экстраординарной болезнью и переведет его в статус обычных вирусных инфекций, как например, грипп.


А вообще мне нравиться как поступил Сингапур, но всё равно дистанции и масочный режим пока что надо соблюдать
 
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  • Username
  • 618965450
 diger (Посетители) Сегодня, 21:36
618965450,
Это уже давно не смешно, никто не говорит про естественный иммунитет, как будто его нет и не было никогда. Если это так делается, давно ясно, что в этой теме, главное деньги, ничего другого. Удивление одно,чтобы подтвердить свою тупость нужно было 1.5 года?
 
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  • diger
 618965450 (Посетители) Сегодня, 21:18
А помойму вас пора уже послать ооочень далеко, чесслово вы.....
 
 

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