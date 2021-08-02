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В МОН опровергли слухи о дистанционном обучении

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 10:02
В МОН опровергли слухи о дистанционном обучении
Фото из открытых источников
В Министерстве образования и науки опровергли информацию о дистанционном формате обучения в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате.

Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов", - сообщили в МОН.


Источник: Tengrinews.kz
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