Ученый объяснил невосприимчивость части людей к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz.
По словам специалиста, в ходе исследований удалось выяснить, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.
Так, высокий уровень интерферона-альфа - молекулы, которая синтезируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, - снижает риск заражения на местном уровне. Хороший уровень лимфоцитов, как указал Тотолян, свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме. Среди генов, кодирующих иммунный ответ человека, ученые выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена. - прим. ред.) и один, предрасполагающий к болезни, рассказал академик.
Тотолян добавил, что существуют и другие факторы, однако их изучение находится на начальной стадии. При этом он отметил, что перечисленные причины не носят абсолютный характер, поэтому оценивать их нужно комплексно.
Ранее группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения, как минимум 60 процентам.
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