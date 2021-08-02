Тренер белорусских легкоатлеток рассказал о странном поведении Тимановской

Главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о странном поведении бегуньи Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Tribuna.com.



По словам специалиста, спортсменка уединялась и не хотела общаться. «И у нее было странное поведение, что тут же оно вызвало какую-то реакцию. Мы ее не ожидали», — добавил тренер. Он также заявил, что было принято решение отправить Тимановскую домой, чтобы там разобраться с ее психологическими проблемами.



Ранее правительство Японии взяло под свой контроль ситуацию вокруг Тимановской. По словам генерального секретаря кабмина Кацунобу Като, сейчас спортсменка находится в безопасности и ведет переговоры с имеющими отношение к делу органами.



В воскресенье, 1 августа, тренерский штаб сборной Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега и решил вернуть из Токио на родину. Решение аргументировали эмоционально-психологическим состоянием девушки. В соцсетях Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, а из Японии ее пытались вывезти насильно.