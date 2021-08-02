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Медальный зачет Олимпиады-2020: На каком месте Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Медальный зачет Олимпиады-2020: На каком месте Казахстан
Фото из открытых источников
Казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио пока завоевали три бронзовые медали, сообщает zakon.kz.

В медальном зачете Олимпиады-2020 в топ-3 вошли Китай (24 золотых медали, 15 - серебряных, 14 - бронзовых), США (20, 24, 16) и Япония (17, 5, 9).

За тройкой лидеров расположились Австралия (14, 3, 14), Россия (12, 19, 13), Великобритания (10, 10, 12), Франция (6, 10, 6), Корея (5, 4, 9), Италия (4, 8, 15) и замыкают десятку Нидерланды (4, 7, 6).

Медальный зачет Олимпиады-2020: На каком месте Казахстан


Казахстан в таблице медалей опустился на 69-е место. В копилке казахстанской сборной три бронзовые медали: дзюдоиста Елдоса Сметова, штангиста Игоря Сона и тяжелоатлетки Зульфии Чиншанло.

31 июля Казахстан занимал 60-е место.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но состязания перенесли на год. Причина - пандемия COVID-19. Соревнования стартовали 23 июля и будут проходить по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также прошла без обычных зрителей.

В программу Олимпиады в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На Играх разыгрывается 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро).


Источник: zakon.kz
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