Живи на минимум: сколько стоит скромная жизнь в Казахстане

Прожиточный минимум в Казахстане по итогам июля сложился на уровне 38 440 тенге, сообщает LS
.
Данный уровень по сравнению с июнем снизился на 0,9%, но за год увеличился на 16%. Об этом свидетельствуют данные бюро национальной статистики.
Прожиточный минимум для трудоспособных мужчин старше 18 лет составил 45 811 тенге, для женщин – 36 378 тенге. Для пенсионеров и пожилых – 35 985 тенге, для юношей 14-17 лет – 48 490 тенге, для девушек тех же возрастов – 37 153 тенге. В то же время для детей младше 14 лет – 30 547 тенге.
Прожиточный минимум отличается не только по половозрастным показателям, но и по регионам. Так, наибольший уровень был зафиксирован в Мангистауской области – 43 952 тенге, в Нур-Султане – 43 365 тенге, в Алматы – 40 809 тенге, в ВКО – 39 592 тенге и в Павлодарской области – 39 309 тенге.
Наименьшие показатели оказались в ЗКО – 34 655 тенге, в Актюбинской области – 35 234 тенге, в Шымкенте – 35 396 тенге, в Жамбылской области – 35 397 тенге и Кызылординской – 35 747 тенге.