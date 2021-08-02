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Живи на минимум: сколько стоит скромная жизнь в Казахстане

Просмотров:1020 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Живи на минимум: сколько стоит скромная жизнь в Казахстане
Фото: lsm.kz
Прожиточный минимум в Казахстане по итогам июля сложился на уровне 38 440 тенге, сообщает LS.

Данный уровень по сравнению с июнем снизился на 0,9%, но за год увеличился на 16%. Об этом свидетельствуют данные бюро национальной статистики.

Прожиточный минимум для трудоспособных мужчин старше 18 лет составил 45 811 тенге, для женщин – 36 378 тенге. Для пенсионеров и пожилых – 35 985 тенге, для юношей 14-17 лет – 48 490 тенге, для девушек тех же возрастов – 37 153 тенге. В то же время для детей младше 14 лет – 30 547 тенге.

Прожиточный минимум отличается не только по половозрастным показателям, но и по регионам. Так, наибольший уровень был зафиксирован в Мангистауской области – 43 952 тенге, в Нур-Султане – 43 365 тенге, в Алматы – 40 809 тенге, в ВКО – 39 592 тенге и в Павлодарской области – 39 309 тенге.

Наименьшие показатели оказались в ЗКО – 34 655 тенге, в Актюбинской области – 35 234 тенге, в Шымкенте – 35 396 тенге, в Жамбылской области – 35 397 тенге и Кызылординской – 35 747 тенге.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:47
За последние 2 года, цены выросли на 50% на многие продукты и жизнь в Казахстане значительно подорожала. А прожиточный минимум унизительный. Кто его придумал, тому желаю чтобы этот чиновник жил на эти деньги пожизненно
 
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  • kostya_aktau
  • alixah
  • Шевченко-76
  • TU-154
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:47
Прожиточный минимум для пенсионеров и пожилых – 35 985 тенге.
Реально на такие деньги прожить этой категории граждан нельзя.
Это, может быть, хватит на скромное питание чтобы не умереть с голоду.
А лекарства, коммуналка?
И еще, в России, например, награжденные медалью "Ветеран труда" получают 10% надбавки к пенсии.
А почему в Казахстане такого нет?
 
 

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