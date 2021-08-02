Беглый экс-президент КР Аскар Акаев доставлен в Бишкек

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, объявленный в розыск по делу о коррупции при реализации проекта "Кумтор", доставлен в Бишкек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В настоящее время он находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению.
"Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году. Следствием была дана юридическая оценка всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта "Кумтор" в период его президентства", - говорится в сообщении ГКНБ.
Отмечается, что вместе с тем следствием велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики.
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