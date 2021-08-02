Иностранцы смогут проходить на работающие по Ashyq объекты по номеру паспорта – РПП

Алматы. 2 августа. КазТАГ – Иностранцы смогут проходить на работающие по системе Ashyq объекты по номеру паспорта, заверил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) Алматы Айтуар Кошмамбетов.



«Касательно иностранцев и граждан других стран, если у них нет ИИН, они проходят в режиме охранника по номеру паспорта, как все время работы проекта Ashyq и было, и у них доступ такой же, как у наших сограждан», - сказал Кошмамбетов на брифинге в понедельник.



При этом он заверил, что проблем не должно возникнуть, но в случае их возникновения он посоветовал обращаться в call-центр РПП или департамента санитарно-эпидемиологического контроля.