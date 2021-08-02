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Почему люди резко худеют после коронавируса

Просмотров:539 Опубликовано: Вчера, 20:28
Почему люди резко худеют после коронавируса
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 2 авг - Sputnik. Если в начале пандемии COVID-19 похудение после ковида было достаточно редким осложнением, то в последующем его стали регистрировать у порядка 80% заболевших, говорит глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Хадижат Омарова.

"Изменение клинической картины заболевания, а именно учащение симптомов диареи, обезвоживания, ухудшение аппетита в течение болезни ученые связывают с появлением новых штаммов", - отмечает она в интервью для "Комсомольской правды".

Восстановительный период в этом случае занимает больше времени из-за интоксикации. Ее проявления - тошнота, выраженная слабость и дальнейшее снижение веса, поясняет эксперт.

Организм, не получая питательные вещества для реабилитации, начинает терять мышечную массу, что приводит к истощению.

"В трети случаев потеря аппетита и тошнота у переболевших ковидом приводили к анорексии. В результате, когда организм победил коронавирус, человек может потерять от 5 до 15% веса", - говорит врач.


Источник: sputniknews.kz
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