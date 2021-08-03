Казахстан заказал еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса

Казахстан заключил контракты на дополнительную поставку восьми миллионов доз от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 9 400 000 доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 480 094 человек, что составляет 55,4 процента от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек или 39,8 процента от подлежащего населения", - сообщил Алексей Цой на заседании правительства.



Министерством заключены контракты на дополнительную поставку восьми миллионов доз на четыре миллиона человек.



Цой добавил, что поставка идет согласно графику, в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве.