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Решение по школьной форме приняли в Казахстане

Просмотров:1393 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Решение по школьной форме приняли в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, какое решение приняли по правилам ношения школьной формы в новом учебном году в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"В преддверии начала нового учебного года актуализируется вопрос о школьной форме. До пандемии ее ношение было обязательным. Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, которое позволяло ученикам в течение всего учебного года приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля", - написал Аймагамбетов в Facebook.

Министр отметил, что, и как родитель, и как министр образования и науки, является сторонником ношения школьной формы.

"Педагоги отмечают, что, помимо прочего, она также дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и, что немаловажно, помогает уменьшить социальные различия между школьниками", - добавил он.

Министр заявил, что ношение школьной формы станет необязательным еще на один год.

"Выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, сделал вывод, что многие также ратуют за школьную форму Но, взвесив все за и против, мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. Знаю, что у производителей школьной формы иное мнение на этот счет. В связи с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы", - написал глава МОН.

Асхат Аймагамбетов также объяснил, чем руководствовалось министерство при принятии решения.

"Во-первых, с учетом эпидемиологической ситуации сейчас во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах - только в будние дни. И мы понимаем, что если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения COVID-19.

Во-вторых, в связи с временными экономическими трудностями в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому если родители в силу различных обстоятельств не могут приобрести ребенку школьную форму, то временно, в течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля.

В завершение хотелось бы отметить: я понимаю, что вне зависимости от принятого решения касательно школьной формы мнения в этом вопросе будут разниться. Какое бы решение ни было принято, сторонники школьной формы будут приводить одни аргументы, оппоненты - другие. Но в этом вопросе для нас было важным объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски", - подчеркнул он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Adai11
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:54
уф успокоили )))
 
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  • kostya_aktau
  • Око
  • kolu411
  • ЁмоЁ
  • DmitriySentin
  • Adai11
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:58
Школьная форма это хорошо, но она не должна стоить бешенных денег. маленький сарафанчик на первоклашку, на который идет 50 см. ткани стоит 23-25 тысяч тенге. Это из ряда вон. А, что говорить тем, у кого трое детей например? И тем, у кого дети старшеклассники? Там вообще одежда идет со взрослых магазинов. Костюм мужской 80-120 тыс. тг. А, тетради тонкие, стоили 9 тенге, в этом году 25 тенге, а их нужно не менее 50-100 штук купить. Где столько денег брать родителям?
 
 

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