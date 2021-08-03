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Мясников предупредил об опасности «суперраспространителей» коронавируса

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Мясников предупредил об опасности «суперраспространителей» коронавируса
Фото: @drmyasnikov.ru
Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что большинство заражений коронавирусом происходит от «суперраспространителей». Об их опасности специалист предупредил в своем Instagram-аккаунте.

Врач пояснил, что «суперраспространителями» называют людей, у которых нет клинических проявлений болезни, но при этом они представляют повышенную угрозу для тех, кто с ними контактирует. По словам Мясникова, особенности генетики и иммунитета у этой группы людей позволяют им переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя.

Телеведущий уточнил, что «суперраспространителем» может оказаться любой человек, например, незнакомец в лифте или бабушка на лавочке возле подъезда. «Именно поэтому мы и говорим о важности вакцинации», — подчеркнул главврач столичной больницы №71.

Мясников также призвал россиян не забывать об индивидуальных мерах защиты. Специалист порекомендовал принимать интерферон альфа в виде спрея или капель в нос. «Их история применения в борьбе с коронавирусами уходит в 2002 год. <...> Такие времена, что нельзя пренебрегать дополнительными возможностями профилактики инфекции», — заключил он.

Ранее телеведущий рассказал о преимуществе России перед другими странами в плане борьбы с коронавирусом. По его словам, пандемия в Европе и США началась раньше, чем в России, благодаря чему можно предвидеть развитие ситуации.


Источник: lenta.ru
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