Настоящая "рубка" - казахстанец вышел в полуфинал ОИ-2020

В Токио на Олимпиад-2020 после однодневного перерыва вернулись соревнования по боксу, сообщает zakon.kz.



Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, соперником казахстанца Сакена Бибосынова в четвертьфинале в категории до 52 кг стал действующий чемпион Европы - испанец Габриэль Эскобар.



- В первом раунде Сакен работал очень уверенно. Он захватил инициативу, а также отправил оппонента в нокдаун. Однако Эскобару удалось вернуть паритет - он забрал вторую трехминутку. Далее испанец продолжил давить. Сам поединок превратился в настоящую "рубку". Оба действовали открыто, ярко. Но лучше смотрелся казахстанский боксер. В итоге он и победил, - сообщила пресс-служба НОК РК



Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады.