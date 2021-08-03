Президент Токаев помиловал Наталью Слекишину

Президент Касым-Жомарт Токаев помиловал Наталью Слекишину. Информацию подтвердила член комиссии по вопросам помилования при Президенте, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, передает Tengrinews.kz.
"В большинстве случаев помилование применяется к лицам, совершившим преступление непреднамеренно, по стечению обстоятельств. В случае с Натальей Слекишиной акт помилования связан также с признанием государством факта насилия, совершенного к ней со стороны сотрудников правоохранительных органов. Так называемое тюремное насилие во всем мире признается одной из форм жестокого обращения в отношении человека с использованием его зависимого положения", - сообщила Эльвира Азимова.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане добавила, что в отношении Натальи были приняты во внимание все обстоятельства, в связи с чем ранее суд принял решение об отсрочке исполнения уголовного наказания.
"С того момента в течение пяти лет она проявила себя как хорошая мать трех детей, самостоятельно трудоустроилась и была экономически самодостаточной. Жалоб за период пробационного контроля на ее поведение не поступало. Принятый Президентом Казахстана акт о ее помиловании - это акт милосердия и гуманности, доверия со стороны государства", - добавила Эльвира Азимова.
По ее словам, очень важно, чтобы со стороны МВД были извлечены должные уроки из этой ситуации, а именно были приняты меры по недопущению подобных преступлений и жесткому наказанию виновных в их совершении.
"В настоящее время МВД приступило к реализации кардинальных реформ, в том числе в пенитенциарной системе. Выражаем надежду, что проводимые реформы позволят исключить подобные случаи жестокого посягательства на достоинство граждан", - заключила омбудсмен.
В мае 2015 года Наталью Слекишину приговорили к восьми годам лишения свободы. Ее признали виновной в "разбое, совершенном с целью хищения имущества в крупном размере".
В октябре того же года Слекишина заявила, что ее изнасиловал сотрудник колонии Руслан Хакимов. Летом 2016 года она родила от него дочку. Руслана Хакимова осудили на 9 лет.
3 февраля 2017 года Наталья Слекишина вышла на свободу, поскольку в конце декабря Илийский районный суд дал женщине отсрочку отбытия наказания на пять лет.
Летом 2019 года Хакимова освободили условно-досрочно за примерное поведение. Наталья Слекишина в свою очередь заявила, что не согласна с таким решением: по ее словам, Хакимов не выплатил ей моральный ущерб и уклоняется от выплаты алиментов. 4 октября суд ВКО постановил вернуть его в тюрьму.
В ноябре 2019 года стало известно, что Руслана Хакимова вернули в колонию после отмены УДО.
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