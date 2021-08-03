Почему заболевают привитые от COVID-19, рассказал врач в Алматы

Директор КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" Алматы Жанар Сапиева рассказала, почему вакцина иногда не срабатывает и заболевшие коронавирусом попадают в больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге в Алматы задали вопрос о том, почему ранее вакцинировавшиеся горожане все равно заражаются коронавирусом, который переходит у них в стадию поражения легких. Жанар Сапиева ответила, что это может быть связано с возрастом пациента или периодом после вакцинации.



"Случаи заражения наблюдаются, когда срок вакцинации более трех месяцев. Организм у людей по-разному вырабатывает антитела. К сожалению, у части лиц, особенно возрастной категории, после вакцинации вырабатывается недостаточно антител. Некоторые заболевают после первой вакцины, но есть те, кто и после второй. Были случаи, когда после двух доз выработка снижалась. Иногда это происходит после недавно перенесенного заболевания, когда человек переболел или перенес операцию, а вскоре вакцинировался. Часть пациентов до вакцинации получали химиотерапию. Это влияет на формирование искусственного иммунитета. Человеку в течение месяца после вакцины нужно соблюдать требования, но иногда другие заболевания влияют на это", - отметила Жанар Сапиева.



По словам директора Центра фтизиопульмонологии, в нескольких случаях тяжелого течения заболевания после вакцинации были проведены проверки пунктов, где эти пациенты получали вакцину, и медицинские органы выяснили, что их действительно прививали и фальсификации не было. Однако нельзя исключать возможность нарушения каких-либо требований.



По словам врача, в любом случае даже при поражении легких заболевание у вакцинированных пациентов проходит с более мягкой клиникой.



"Мы делали сравнение в основном на уровне отделений реанимации, когда поступали вакцинированные и невакцинированные пациенты. Пациенты, которые прививались с таким же процентом поражения легких в третьей или четвертой стадии, легче выходят из этого состояния, и эффективность их лечения выше. Средняя продолжительность лечения таких пациентов в отделении реанимации составляет 10 дней, а если больной не вакцинировался, то до 20 дней", - рассказала Жанар Сапиева.



Врач отметила, что при своевременном назначении лечения в период от 3-4 дней оно дает большее снижение клинических симптомов.