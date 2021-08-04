7,5 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки, 3 августа, в Казахстане зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 602 952 случая, из них за сутки:



в Нур-Султане – 1351,

в Алматы – 1558,

в Шымкенте – 502,

в Акмолинской области – 257,

в Актюбинской области – 365,

в Алматинской области – 315,

в Атырауской области – 381,

в Восточно-Казахстанской области – 302,

в Жамбылской области – 181,

в Западно-Казахстанской области – 163,

в Карагандинской области – 895,

в Костанайской области – 270,

в Кызылординской области – 198,

в Мангистауской области – 223,

в Павлодарской области – 307,

в Северо-Казахстанской области – 141,

в Туркестанской области – 110.