Алматы. 4 августа. КазТАГ – Новый «лямбда»-вариант коронавируса оказался устойчив к вакцинам в лабораторных условиях, сообщает Reuters.



«Вакцинированные от коронавируса могут распространять «дельта»-штамм, а «лямбда»-штамм оказался устойчив к вакцинам в лабораторных условиях», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что вакцинированные также могут распространять «дельта»-штамм, как и не вакцинированные.



«Новое исследование предполагает, полностью вакцинированные могут распространять «дельта»-штамм с такой же вероятностью, как и не вакцинированные. Чем больше концентрация вирусных частиц в носу и горле, тем больше вероятность, что пациент заразит других. В округе Висконсин после того, как «Дельта» стала преобладающим вариантом, исследователи проанализировали вирусную нагрузку в образцах мазков из носа и горла, полученных при первом диагнозе у пациентов. Они обнаружили схожую вирусную нагрузку у вакцинированных и невакцинированных пациентов, причем часто уровни были достаточно высоки, чтобы обеспечить распространение инфекционного вируса», - говорится в публикации.



Тем не менее, в ходе другого исследования, проведенного в Сингапуре, исследователи обнаружили, что, хотя вирусная нагрузка «Дельты» была одинаковой у вакцинированных и невакцинированных пациентов, вирусная нагрузка снижалась быстрее в вакцинированной группе.



Кроме того, исследования подтвердили, что «лямбда»-вариант оказался не только еще более заразным, чем уханьский, но и показал устойчивость к вакцинам.



«Лямбда»-вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Перу и теперь распространяющийся в Южной Америке, очень заразен и более устойчив к вакцинам, чем исходная версия вируса, появившаяся в Ухане, Китай, выяснили японские исследователи. В лабораторных экспериментах они обнаружили, что три мутации в шиповом белке лямбды, известном как RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q и F490S, помогают ему противостоять воздействию антител, выработанных после введения вакцины. Они обнаружили, что две дополнительные мутации, T76I и L452Q, помогают сделать «Лямбду» очень заразным», - говорится в статье.



По мнению старшего научного сотрудника Токийского университета Кей Сато, «Лямбда» может представлять потенциальную угрозу для человеческого общества». Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла лямбда-вариант к категории «представляющих интерес», но не к категории «вызывающих обеспокоенность». В результате опасность этого варианта может быть недооценена.



По мнению ученых, третья доза мРНК может повысить количество антител, но не их качество.



«Среди полностью вакцинированных людей, никогда не болевших COVID-19, получение третьей дозы мРНК-вакцины от Pfizer (PFE.N) / BioNTech или Moderna (MRNA.O), вероятно, увеличит уровни антител, но не таких, которые смогут эффективнее нейтрализовать новые варианты вируса, сообщили исследователи из Университета Рокфеллера. Они отмечают, что у пациентов, выживших после COVID-19, антитела иммунной системы развиваются в течение первого года, становясь более мощными и более способными противостоять новым вариантам», - говорится в публикации.



По информации исследователей, у 32 добровольцев, никогда не болевших COVID-19, антитела, индуцированные мРНК-вакцинами, действительно развивались между первой и второй прививками. Однако спустя пять месяцев уровень антител оставался таким же, как после введения второй дозы, с «небольшим измеримым улучшением» способности антител нейтрализовать широкий спектр новых вариантов».



Как полагает один из авторов исследования Мишель Нуссенцвейг, введение этим людям третьей дозы той же вакцины, вероятно, приведет к более высоким уровням антител, которые останутся менее эффективными против новых вариантов. По его мнению, выходом будет создание обновленной вакцины, защищающей от определенных штаммов.