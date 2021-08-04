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Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Названа дата третьего боя Головкин - Альварес
Фото из открытых источников
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о возможности проведения третьего боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) в сентябре этого года.

Ранее у "Канело" сорвался намеченный на 18 сентября поединок за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе против американца Калеба Планта (21-0, 12 КО) . Мексиканец пока так и не нашел себе соперника на эту дату. У Головкина же на декабрь запланирован объединительный бой в Японии против чемпиона WBA в среднем весе Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

"Я не верю, что третий бой "Канело" - Головкин может состояться в сентябре этого года. Мне известно, что Головкин сфокусирован на поединке против Мураты в декабре. Так, третий бой Альварес - Головкин будет иметь значение ровно столько, сколько будут продолжаться их карьеры. Этот поединок даже можно было бы сделать в мае следующего года.

В отношении Альвареса, я думаю, следующее решение будет по дате - будем ли мы драться 18 сентября или просто расслабимся и смиримся с тем, что мы проведем только еще один бой до конца года и посмотрим, изменится ли ситуация с поединком против Планта", - цитирует Хирна Boxingscene.com.

Напомним, Головкин дважды дрался с "Канело". Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

GGG не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.


Источник: vesti.kz
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