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Экс-главе "СК-Фармации" Берику Шарипу вынесли приговор

Просмотров:564 Опубликовано: Сегодня, 14:53
Экс-главе "СК-Фармации" Берику Шарипу вынесли приговор
Фото из открытых источников
Судья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев вынес приговор бывшему руководителю "СК-Фармации" Берику Шарипу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прокурор Дастан Купербаев запрашивал для него лишение свободы сроком на пять лет.

Судья постановил освободить Берика Шарипа из-под стражи и назначить штраф.

"Берика Шарипа признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 287, частью 2 и назначить штраф в 1000 МРП - 2 миллиона 778 тысяч тенге. Берика Шарипа признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361, частью 4, пунктом 3 и оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления. В соответствии со статьей 62, частью 3, пунктом 4 УК зачесть в срок наказания в виде штрафа время содержания под стражей в период с 12 августа 2020 года по 4 августа 2021 года из расчета один день времени содержания под стражей за 4 МРП отбывания наказания в виде штрафа, назначенное наказание Берику Шарипу считать отбытым и освободить его из-под стражи в зале судебного заседания. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить. Признать за оправданным право на возмещение вреда, причиненного привлечением к уголовной ответственности", - постановил судья.

Шарип находился под арестом более 11 месяцев. Вчера, 3 августа, он выступил с последним словом в суде, где заявил, что считает себя невиновным.

"Здесь меня обвиняют в заражении врачей. К сожалению, это неизбежно, так как мои коллеги стоят на первой линии по защите от коронавируса. По всему миру врачи заражались как в начале пандемии, так и сейчас. (...) Ни одна страна не была готова к данной инфекции, в том числе и наша", - сказал он.

О задержании бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа стало известно в августе 2020 года. За несколько дней до этого Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вокруг "СК-Фармации" имеются клановые интересы.

Берика Шарипа обвиняли по двум статьям:

- 361, часть 4, пункт 3 УК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия";
- 287, часть 2 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

По первой статье Шарипа обвиняли в заражении коронавирусом более двух тысяч медицинских работников в апреле-мае 2020 года. По версии обвинения, врачи заражались из-за нехватки средств индивидуальной защиты.

По второй статье Шарипа обвинялся в незаконном хранении бесствольного пистолета самообороны огнестрельной модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патронов травматического действия к пистолету. Оружие обнаружили в квартире Шарипа в ходе обыска 6 августа 2020 года.

По делу Шарипа в суде выступали в качестве свидетелей в том числе глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, бывший министр здравоохранения, находящийся под домашним арестом, Елжан Биртанов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:51
И что теперь на это скажет товарищ Токаев, интересно...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ingul
  • синдбад
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:41
Бывший дипломат и политолог Казбек Бейсебаев опубликовал свои размышления о том, как на пути развития Казахстана обесценились важные вещи и все проблемы стали решаться за деньги, передает ИА «NewTimes.kz».Там есть такие слова "За деньги можно решить любую проблему. В результате суды стали оправдывать явных преступников, и таких примеров много.Главный лозунг, которым пронизан практически весь управленческий аппарат, — это обогащаться. Поэтому у нас воруют всегда и при любой возможности. Коррупция по факту стала неотъемлемой частью всей нашей системы управления.
Пандемия полностью обнажила все эти наши пороки. Еще она выявила, что наши управленцы не справляются со своими должностными обязанностями, тем самым показали изнанку своих дипломов и полное отсутствие профессионализма и компетентности. Примерно так, как сказал герой из известной советской комедии, они при первом же скачке раскололись.
Очевидно, что эти управленцы с таким бэкграундом не способны справиться с сегодняшними вызовами. Сегодня мы, оказавшиеся в тяжелой ситуации, пожинаем плоды всей этой политики «ақша бар ғой, сатып аламыз».
 
 

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