Экс-главе "СК-Фармации" Берику Шарипу вынесли приговор

Судья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев вынес приговор бывшему руководителю "СК-Фармации" Берику Шарипу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прокурор Дастан Купербаев запрашивал для него лишение свободы сроком на пять лет.
Судья постановил освободить Берика Шарипа из-под стражи и назначить штраф.
"Берика Шарипа признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 287, частью 2 и назначить штраф в 1000 МРП - 2 миллиона 778 тысяч тенге. Берика Шарипа признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361, частью 4, пунктом 3 и оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления. В соответствии со статьей 62, частью 3, пунктом 4 УК зачесть в срок наказания в виде штрафа время содержания под стражей в период с 12 августа 2020 года по 4 августа 2021 года из расчета один день времени содержания под стражей за 4 МРП отбывания наказания в виде штрафа, назначенное наказание Берику Шарипу считать отбытым и освободить его из-под стражи в зале судебного заседания. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить. Признать за оправданным право на возмещение вреда, причиненного привлечением к уголовной ответственности", - постановил судья.
Шарип находился под арестом более 11 месяцев. Вчера, 3 августа, он выступил с последним словом в суде, где заявил, что считает себя невиновным.
"Здесь меня обвиняют в заражении врачей. К сожалению, это неизбежно, так как мои коллеги стоят на первой линии по защите от коронавируса. По всему миру врачи заражались как в начале пандемии, так и сейчас. (...) Ни одна страна не была готова к данной инфекции, в том числе и наша", - сказал он.
О задержании бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа стало известно в августе 2020 года. За несколько дней до этого Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вокруг "СК-Фармации" имеются клановые интересы.
Берика Шарипа обвиняли по двум статьям:
- 361, часть 4, пункт 3 УК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"; - 287, часть 2 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
По первой статье Шарипа обвиняли в заражении коронавирусом более двух тысяч медицинских работников в апреле-мае 2020 года. По версии обвинения, врачи заражались из-за нехватки средств индивидуальной защиты.
По второй статье Шарипа обвинялся в незаконном хранении бесствольного пистолета самообороны огнестрельной модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патронов травматического действия к пистолету. Оружие обнаружили в квартире Шарипа в ходе обыска 6 августа 2020 года.
По делу Шарипа в суде выступали в качестве свидетелей в том числе глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, бывший министр здравоохранения, находящийся под домашним арестом, Елжан Биртанов.
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